Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, deprem sonrası Alibey Kapalı Spor Salonu'nu ziyaret etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile deprem sonrası geçici barınma alanlarından biri olan Alibey Kapalı Spor Salonu’nu ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı, 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan deprem sonrası geçici barınma alanlarından biri olan Alibey Kapalı Spor Salonu’nu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile ziyaret etti. Deprem nedeniyle geceyi Spor Salonu’nda geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla gerçekleşen ziyarette, belediyenin afet sonrası yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Balcıoğlu, tüm Silivri halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, bir daha böyle afetlerle karşılaşmamayı temenni etti.