Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Hiçbir Partilimin Başını Öne Eğdirmedim, Eğdirmeyeceğim!

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’nda hafta sonu gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay gündemli Örgüt Toplantımsı yapıldı. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Meclis Üyeleri, önceki dönem ilçe başkanları ve önceki dönem belediye başkanları da toplantıda yer aldı.

“Başımız Dik, Alnımız Ak”

Toplantının basına kapalı bölümünde konuşan Başkan Balcıoğlu, Silivri’de göreve başlayalı 600 gün olduğunu hatırlattı. Toplantının yeni seçilen ilçe başkanı ve yönetimle yapılan ilk toplantı olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Göreve geldiğimiz gün, hep birlikte söz verdik. ‘Altı oklu bayrağı Silivri Belediyesi’ne dikeceğiz ve bir daha yere indirtmeyeceğiz. Hiçbir partilimizin başını öne eğdirmeyeceğiz.’ Bugün, 600 günün sonunda, gönül rahatlığıyla söylüyorum, başımız dik, alnımız ak” dedi.

“Şartlar Ne Kadar Zorlu Olursa Olsun Yılmadık!”

Hiçbir zorlukta pes etmediklerini ve etmeyeceklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:“Zaman zaman fırtınalar esti. Yeri geliyor türlü zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama hiçbir zaman pes etmedik şartlar ne kadar zorlu olursa olsun yılmadık! Çünkü biz bu görevi bir koltuk meselesi olarak değil, halkımıza, partimize, bu ülkeye karşı bir vefa borcu, bir vicdan meselesi olarak gördük.O yüzden, yorulmadık, geri çekilmedik. Asla da yılmayacağız geri adım atmayacağız!”