Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Liseler arası Basketbol Finalinde gençlerle buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçede gençlere yönelik spor faaliyetlerine verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Başkan Balcıoğlu, Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi ile TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi arasında oynanan Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katılarak genç sporculara destek verdi.

Alibey Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen final müsabakasını tribünden takip eden Başkan Balcıoğlu, gençlerle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Sporun gençlerin fiziksel gelişimi kadar karakter inşasında da önemli rol oynadığını belirten Balcıoğlu, sporculara moral verdi.

Açıklamasında spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Spora ve sporcuya olan desteğimizi hiç esirgemedik. Gençlerin spor yapmasını, sporla iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünden ilhamla, ilçemizde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.