Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Mali Müşavirler Haftası tebrik ziyareti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mali Müşavirler Haftası dolayısıyla İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, mali müşavirlerin ekonomiye katkıları ve mesleğin önemine vurgu yapıldı. Başkan Balcıoğlu, “Tüm Mali Müşavirlik hizmeti veren vatandaşlarımızın Mali Müşavirler Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullanarak, mali müşavirlerin iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, ziyaretinden dolayı Başkan Balcıoğlu ve meclis üyelerine meslektaşları adına teşekkür etti.