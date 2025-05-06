Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Muhalefete 'Deprem Üzerinden Siyasi Prim Yapılamaz'

Silivri Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci oturumunda konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan’da ilçede yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen kriz yönetimi, afet müdahale süreci ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Muhalefet sıralarından gelen eleştirilere sert yanıt veren Balcıoğlu, ‘Deprem üzerinden siyaset yapılmaz. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın, boğulur kalır’ diyerek eleştirileri reddetti.

Depremin ardından Silivri Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “597 personelimiz ve 177 aracımızla anında sahaya indik. Çağrı merkezimize ulaşan 1350 başvurudan 457’si resmi ihbar olarak kaydedildi. Teknik ekiplerimiz binalarda hızlı incelemeler yaptı, ağır hasarlı bir bina tahliye edildi. Vatandaşlarımızın can güvenliği için 21 toplanma alanında yaklaşık 1.660 kişiyi geçici olarak barındırdık. Gıda, su, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlar eksiksiz şekilde karşılandı. Bu kriz, Silivri’nin kurumsal reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi” dedi.

“Depremi küçümseyen, belediyeyi hedefe koyanlar gerçeklerden kopuktur”

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı’nın, “Depremde kriz yönetimi başarısızdı, telefon hatları koptu, trafik felç oldu” sözlerine yanıt veren Başkan Balcıoğlu, bu eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Deprem konusunda ki kriz yönetimini beğenmemenize katılmıyorum. Sayın Kaymakamımızla birlikte tüm kurumlarımızla koordineli olarak krizi yönettik. Afet sonrası kaymakamımızla İBB, AFAD, Kızılay ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte hareket ettik.

Başkan Balcıoğlu, muhalefetin “Çalıştay yapacağız demek hiçbir şey yapmayacağız demek” yönündeki söylemlerine de tepki gösterdi. “Ben her şeyi bilmem, bilmem de gerekmiyor. Bu işin uzmanları, mühendisleri, akademisyenleri, STK’ları var. Hep birlikte konuşacağız, ortak akılla vatandaşla karar alacağız” diyen Balcıoğlu, geçmişten ders alarak bilimsel ve katılımcı bir süreci esas aldıklarını vurguladı.

“Bugün gelinen noktada, yeni sorunlara yeni çözümler üretmek zorundayız. Vizyonumuz budur. Çalıştay yapacağız ve bunun sonucunda bir yol haritası çıkaracağız. Kimse bu süreci hafife almasın” dedi.

Kentsel dönüşümde somut adımlar: “Riskli yapıların üstüne gidiyoruz”

Belediye olarak yalnızca kriz anında değil, olası afetlere karşı kalıcı çözümler üretmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Balcıoğlu, “1 Nisan 2024’ten bu yana yaklaşık 100 binada risk tespiti yaptık. Şu anda 68 yapıda resmi ve hukuki süreçler devam ediyor. Alibey Mahallesi’nde bina performans analizlerini tamamladık. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor. Bu iş lafla olmaz. Sahada çalışıyoruz, veri üretiyoruz, dönüşüm başlatıyoruz” dedi.

Selimpaşa Hekimdere’de 960 bağımsız birimi kapsayan rezerv alan projesinin pilot bölge olarak yürütüldüğünü belirten Başkan, “Silivri Belediyesi olarak sadece riskli binaları tespit etmekle kalmıyor, kira desteğinden bilgilendirmeye kadar tüm süreci vatandaşa temas ederek yürütüyoruz. Bugüne kadar 1355 hak sahibine toplam 41 milyon TL kira yardımı yaptık” bilgisini paylaştı.

“Kurtuluş yok tek başına”

Mecliste yaptığı konuşmanın sonunda Balcıoğlu, kentsel dönüşüm sürecinin ancak birlik içinde yürütülebileceğini vurgulayarak, “Bu mesele ne bir belediye ne bir bakanlık ne bir hükümetin tek başına altından kalkabileceği bir konudur. Ancak bilimle, toplumsal katılımla, ortak akılla çözülür. Bu yüzden diyorum ki: deprem konusunda Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

