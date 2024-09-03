Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, İlkokul 1’inci sınıfa başlayan çocuklara yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

3.500 adet çantanın 2 Eylül itibariyle Silivri’deki ilkokullara dağıtmaya başlandığı proje kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu bugün (3 Eylül) çanta ve kırtasiye hediyelerinin dağıtımının yapıldığı Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere destek olmanın ve onların başarı dolu bir geleceğe ilk adımlarını atmalarına katkıda bulunmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Tüm öğrencilere başarılı bir okul yılı dileyen Başkan Balcıoğlu, eğitim süreçlerinde başarılar temennisinde bulundu.

Öğrencilerin kaliteli eğitim alması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Balcıoğlu, “Çocuklar demek gelecek demek. Biz belediye olarak çocukların kaliteli eğitim alması için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz, kullanacağız” diye konuştu.

