Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Ritim Perküsyon Kursiyerleriyle Buluştu

Başkan Balcıoğlu yaptığı açıklamada, Silivri’nin sadece bir coğrafya değil; kültürle, sanatla yaşayan bir kent olması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için Silivri, sadece bir yerleşim alanı değil; kültürle, sanatla nefes alan, her yaştan hemşehrimizin kendini geliştirebildiği bir yuva olmalıdır. Açtığımız kurslar ve düzenlediğimiz etkinliklerle hemşehrilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyalleşmelerini destekliyor, sanatın iyileştirici gücünü Silivri’nin her köşesine taşıyoruz.”

Kültür Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kursların yıl boyunca devam edeceği belirtilirken, kursiyerler de Başkan Balcıoğlu’na kendilerine sağlanan imkân ve destek için teşekkür etti.