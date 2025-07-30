Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörü Ayşe Mine Tonta'nın cenazesine katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörü Ayşe Mine Tonta’nın Piri Mehmet Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Önceki gün hayatını kaybeden Silivri Belediyesi Eğitim Koordinatörü Ayşe Mine Tonta için cenaze töreni düzenlendi. Tonta, Piri Mehmet Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Silivri Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra, Tonta ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde taziyelerini ileten Başkan Balcıoğlu, Ayşe Mine Tonta’nın Silivri Belediyesi’nde önemli bir görev üstlendiğini ve eğitime adanmış hayatıyla herkese örnek olduğunu belirtti. Balcıoğlu, "Yol arkadaşımız, değerli hocamız Ayşe Mine Tonta’nın kaybı camiamız için büyük bir üzüntü olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.