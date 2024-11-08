Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Silivri hepimizin, iş birliği şart

Silivri Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi gerçekleştirildi. “Silivri hepimizin” anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şehre katkı sağlayan herkes için teşekkür etti ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün ziyareti kapsamında çeşitli incelemeler yapıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, Vali Gül’e Silivri’de devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında taleplerini ilettiğini aktardı.

Başkan Balcıoğlu, karayollarının yürüttüğü D-100 devlet yolu projesini incelediklerini belirterek, “Karayollarımız sağ olsunlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Bizler de sayın valimize bu çalışma noktalarında var olan esnaflarımız için, onların mağduriyetlerinin bir an evvel çözülebilmesi için imkanlar dahilinde çalışmanın hızlandırılabilmesi için talebimizi arz ettik” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Esentepe camii ödev evine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve Silivri Belediyesi tarafından karşılanabilecek eksikliklerin tespit edilip ve bu eksikliklerin kısa sürede tamamlanması için talimat verdiğini dile getirdi.

İnşaatı devam eden tarihi eski belediye binasını da ziyaret ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu binamızın ziyareti esnasında eski kaymakamlık binamızı şehrimizdeki öğrencilerimizin kütüphane olarak kullanabilecekleri şekilde tahsisi hususunda kendilerinden bir talebimiz oldu. Vali Bey de olumlu baktı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Germiyan Kilisesi ve Aziz Nektaryus’un evi gibi Silivri’nin önemli kültürel değerleri olduğunu vurgulayarak, bu kültürel mirasların korunması için Vali Gül’den destek talep ettiklerini belirtti. Ziyaretlerin devamında, Kiptaş-2 bölgesinde yapımı süren 36 derslikli ilkokul inşaatını da incelediklerini ifade eden Balcıoğlu, ayrıca yarım kalan Kavaklı’daki Maxicells inşaat alanının bir devlet üniversitesine tahsis edilmesi talebini de Vali Gül’e ilettiklerini açıkladı.

“Tarım arazilerimizi kaçak yapılaşmaya kurban etmeyeceğiz”

Başkan Balcıoğlu, Gölet Kafe ve Millet Bahçesi alanlarında tahsis sorunları bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığını ve Vali Gül’den de destek talep ettiklerini ifade etti. Kaçak yapıyla mücadele konusunda Vali Gül’e yürüttükleri faaliyetleri aktardıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “100 tane yıkmak marifet değil, 1000 tane varsa 1000 tane yıkacağız. Bu konuda kararlıyız; tarım arazilerimizi kaçak yapılaşmaya kurban etmeyeceğiz” dedi.

Silivri’nin nüfusunun 300 bine yaklaştığını belirten Başkan Balcıoğlu, mevcut hastanelerin yeterli olmadığının altını çizdi. Silivri'deki hastane yetersizliğinin önemli bir eksiklik olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, “140 dekarlık bir alanda ön çalışması yapılmış olan Selimpaşa Araştırma Hastanesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi, şehrimiz için hayati öneme sahip. Bu talep ve ihtiyacımızı Sayın Valimize ilettik” şeklinde konuştu.