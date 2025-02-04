Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Tarihi zam ve sosyal haklar iyileştirilmesi yaptık

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda personel maaşları ve sosyal haklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışanlara yönelik yapılan zamlar ve sosyal haklardaki iyileştirmeleri detaylarıyla paylaşan Başkan Balcıoğlu, “Biz bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Çünkü bizde samimiyet ve iyi niyet var. Bugün için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yarın şartlarımız iyileştiğinde daha iyisini yapmak için mesai arkadaşlarımızla yine görüşeceğiz.” dedi.

Göreve gelir gelmez imkânlar doğrultusunda yaklaşık %13 oranında zam yaptıklarını belirten Balcıoğlu, “Biz başkaları gibi ‘ne hali varsa görsün' anlayışında olmadık, olmayacağız. Allah herkesi de bu anlayıştan uzak tutsun inşallah.” diye konuştu.

Önceki yönetimin imzaladığı sözleşmeye göre Temmuz ayında %10 zam öngörüldüğünü ancak bu oranın yetersiz bulunarak %20'ye yükseltildiğini belirten Balcıoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada ortak paydada buluştuğumuz zam oranının yanı sıra, eklediğimiz yeni yan haklar ve mevcut yan haklara yaptığımız %100'e varan zamlarla çalışanlarımıza ek destek sağlayacağız.” dedi.

İZİN SÜRELERİNDE VE SOSYAL HAKLARDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Silivri Belediyesi'nin sosyal haklar ve izin sürelerinde önemli iyileştirmelere imza attığını ifade eden Balcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Yıllık izin süresi kanunen 26 günken, belediyede çalışan personel için 30 güne çıkarıldı.

Eşi doğum yapan veya evlenen çalışanların izin süreleri artırıldı.

Kardeşi evlenen, çocuğu evlenen veya çocuğu sünnet olan personel için ek izinler tanındı.

Yakınlarını kaybeden çalışanların taziye izinleri uzatıldı.

Personelin çocuğunu, anne-babasını veya eşini hastaneye götürmesi halinde ücretli izin hakkı tanındı.

Ev taşıyan personele ücretli izin hakkı verildi.

Dünya Engelliler Günü'nde engelli çalışanlara ücretli izin ve 910₺ brüt nakdi yardım yapılacak.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ HAKLAR

Kadınların iş hayatında desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Bizim anlayışımızda kadınlar üç adım gerimizde değil, tam yanımızda, hatta bir adım önümüzde olacak.” diyerek şu müjdeleri paylaştı:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara ücretli izin ve 1.300₺ nakdi yardım verilecek.

Çocuk sahibi olan çalışanlara her bir evladı için aylık 520₺ (brüt) nakdi yardım sağlanacak.

Çocuğu öğrenim gören çalışanlara yapılan yardımlara %30 zam yapıldı.

Kreş, anaokulu ve açıköğretimde okuyan çocuklar için ek nakdi yardım yapılacak.

EKONOMİK DESTEKLER VE MAAŞ ZAMLARI

Silivri Belediyesi'nin çalışanlarına sunduğu ekonomik destekleri açıklayan Balcıoğlu, maaş zamlarının yanı sıra sosyal haklara da büyük önem verdiklerini vurguladı:

Evlenen çalışanlara verilen yardım %56 artırılarak 2.500₺'den 3.900₺'ye çıkarıldı.

Yeni doğum yapan çalışanlara 2.600₺ doğum yardımı verilecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm çalışanlara 520₺ nakdi yardım yapılacak.

Bayram yardımı %53 artırılarak 850₺'den 1.300₺'ye çıkarıldı.

Yakacak yardımı %33 artırılarak 1.170₺'den 1.560₺'ye yükseltildi.

Eğitim teşvik priminde %45'e varan zam yapıldı.

Kıdem farkı ücretine %33 oranında zam yapıldı.

Gece çalışma zammı %15'ten %20'ye çıkarıldı.

İdari izin günlerinde çalışan personele mesaiye geldiği her gün için 1 yevmiye ödeme yapılacak.

Özellikle Ramazan kumanyasında %127 oranında artış yapıldığını belirten Balcıoğlu, “Önceden 11 kg olan kumanyayı 25 kg büyüklüğüne çıkardık.” dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ 40 SAATE DÜŞÜRÜLÜYOR

Silivri Belediyesi'nde haftalık çalışma süresinin 2025 yılında kademeli olarak başlayarak, 2026 yılında 40 saate düşürüleceğini belirten Balcıoğlu, bu düzenlemenin çalışanların iş-yaşam dengesine katkı sağlayacağını söyledi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİ BUGÜN

Başkan Balcıoğlu, bugün saat 15.00'te Fuaye Salonu'nda Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenleneceğini belirterek, “Tüm halkımızı ve meclis üyelerimizi bekleriz.” dedi.

2025 YILI ZAM ORANLARI

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılacak zam oranını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Sendikamız ile karşılıklı olarak %22,71 oranında zam kararı aldık. Böylece göreve geldiğimizden bu yana toplamda **%65,42 oranında zam yapmış oluyoruz. Yan haklardaki iyileştirmeler de göz önüne alındığında bu oran **%70'i rahatlıkla aşacak ve %75 seviyelerine ulaşacaktır.” dedi.

2024 Ocak ayı brüt yevmiye tutarı: 810₺

2025 Ocak ayı brüt yevmiye tutarı: 1.340₺

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:“Bir kez daha bizlere samimiyetlerini esirgemeyen, tüm Silivrili hemşerilerimizin yol arkadaşı olan çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi: Daha yeni başlıyoruz!”