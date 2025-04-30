Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Trakya Belediyeler Birliği Encümen Başkanı oldu

Trakya Belediyeler Birliği'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, birlik üyelerinin oy birliğiyle encümen başkanlığı görevine seçildi.

Başkan Balcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Encümen başkanlığı görevine beni layık gören tüm birlik üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Alınan kararların bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Trakya Belediyeler Birliği çatısı altında ortak akılla yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Trakya'da yerel yönetimlerin koordinasyonunu sağlayan ve bölgesel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan birlik, yeni dönemde de çevre, altyapı ve bölgesel kalkınma alanlarında projeler üretmeye devam edecek.