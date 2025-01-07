Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu: 'Bu şehrin tüm çocukları benim evladım'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim, sosyal yardımlar ve belediyecilik hizmetlerine yönelik önemli projeleri paylaştı. Başkan Balcıoğlu, “Bu şehrin tüm çocukları benim evladım” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Meclis Toplantısı’nda ilçedeki eğitim, sosyal yardımlar ve belediyecilik hizmetlerine yönelik önemli projeleri paylaştı. 700 üniversiteli öğrenciye bin TL burs verdiklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, 12 ay devam ettiğini, sömestr tatili ve yaz tatillerinde kesilmediğini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, ayrıca ilkokula yeni başlayan öğrencilere sağlanan çanta ve kırtasiye desteğinden de bahsetti. Hatay’daki depremzede çocukların da unutulmadığını ve onlara da aynı desteğin verildiğini ifade etti. Okul forması ihtiyacı olan tüm öğrencilere de forma temin edilerek destek olunduğu belirtildi.

Ayrıca Başkan Balcıoğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtımları gerçekleştirdiğini ve Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin parça bayramlık hediye ettiklerini kaydetti. Çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “İnanın yol, bina, asfalt... Bütün bunlar yapılır ama hiçbir şey o çocukların yüzünde ki küçük tebessüm ile, kalplerindeki sıcaklık ile, hayalleri ile eş değer olamaz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, çalışmaların "Bir belediye, doğumundan ölümüne kadar vatandaşının yanında olmalı" anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Bu doğrultuda, doğumdan askerliğe kadar her an vatandaşların yanında olmak için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, son 8 ayda sosyal yardımların ve engelli bireylere yönelik desteklerin artarak devam ettiğini ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, Kent Lokantası’nın müjdesini verdi

Aşevi’nde her gün 700 vatandaşa sıcak yemek çıkarıldıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, aynı zamanda Kent Lokantası’nın çalışmalarının hızlandırıldığını, Kent Lokantası’nın, Alibey Mahallesi Akgün Silivrili Caddesi üzerinde hizmete gireceğini söyledi. Başkan Balcıoğlu, yemek fiyatlarının ekonomik durumu göz önünde bulundurularak uygun seviyede tutulduğunu söyledi.

HPV Aşısı projesinin de başladığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, ihtiyaç sahibi genç kızların taramalarının yapıldığını ve aşıların yakında uygulanacağı bilgisini verdi. Başkan Balcıoğlu, en çok önem verdiği projelerden biri olan Kız Öğrenci Yurdu Projesinin tasarımının tamamlandığını ve bu projeye bir hayırseverin destek vereceğini duyurdu.