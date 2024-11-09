Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliklerine Katıldı

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla Odak Okulları öğrencilerinin düzenlediği sahne etkinlikleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Başkan Balcıoğlu’nun oğulları Berk Bora da sahne aldı. Bu anlamlı günde gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi ve özlemi ifade etmeleri, duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Bora Balcıoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz,” diyerek Atatürk’ün ülkemiz için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.