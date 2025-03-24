Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Değirmenköy'de İftar Programına Katıldı

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Silivri’nin 35 mahallesinde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Değirmenköy’deki iftar programında vatandaşlarla birlikte iftar yaparak onlarla sohbet etti. Başkan Balcıoğlu, konuşmasında ülke gündemindeki olumsuz gelişmelere rağmen umudunu kaybetmediğini belirterek, "Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz!" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Ramazan ayının dayanışma, paylaşma ve sevgi ayı olduğunu ifade ederek, bu sofraların sadece yemek yediğimiz sofralar olmadığını, gönülleri birleştiren ve insanları daha sıkı bağlayan sofralar olduğunu söyledi. Başkan Balcıoğlu, "Silivri’de kimse yalnız değildir, kimse geride kalmaz. Silivri birlikte güzel!" diyerek, ilçedeki birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Sahada, vatandaşların yanında olmanın kendisine güç verdiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

“Hemşerilerimin gözlerindeki umut ışığını, yüzlerindeki sıcak gülümsemeyi görmek bana her zaman güç veriyor, moral veriyor. Bugün de burada, sizlerin yanında olmak benim için büyük mutluluk ve huzur kaynağı. Ekrem Başkanımızın dediği gibi Canımız sıkkın olabilir, ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz! Bu iş artık erkem başkanı da aştı. İnanın bu süreçten güçlenerek daha da büyüyerek çıkacağız.”

Başkan Balcıoğlu, iftar programının düzenlenmesine katkı sağlayan hayırsever Adil Salman’a da teşekkür etti. Adil Salman’a, yaptığı katkılardan dolayı bir şilt takdim eden Başkan Balcıoğlu, "Yaptığı hayrın kabul olmasını temenni ediyorum. Rabbim, yaptığı bu hayrı kabul etsin, anne ve babasına rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Değirmenköy-İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol, yaptığı konuşmasında; "Sözü fazla uzatmadan, kıymetli başkanımıza bizleri böyle güzel gönül sofralarında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Balcıoğlu yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak, "Bayramın sizlere, ailelerinize ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.