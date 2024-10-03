Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Yalnız Bırakmadı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen duruşmasına katıldı. İmamoğlu’nu yalnız bırakmayanlar arasında Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, partililer ve Meclis Üyeleri de yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı, Başkan İmamoğlu’nun Büyükçekmece Adliyesi’ndeki duruşmaya katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her zaman yanında olacaklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Kararlıyız, inançlıyız, sabırlıyız, yılmayız! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun her daim yanındayız!” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu'nun önüne yargının siyasallaştırılmasıyla engeller koyulduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, halkın demokrasiden yana olduğunu belirtti. İstanbulluların milyon oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nu seçerek kararını verdiğine değinen Başkan Balcıoğlu şöyle konuştu:

"Mührün sahibi millettir ve milletimiz Ekrem İmamoğlu’nu çoktan bağrına basmıştır. Tüm çiçekleri koparabilirsiniz ancak baharın gelişini engelleyemezsiniz. Demokrasiyi askıya almak isteyenler bilsin ki, bu halk yenilmez. Bizler, Ekrem Başkanımızın çıktığı yolda omuz omuza, sonuna kadar yürümeye kararlıyız!"