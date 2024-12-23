Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Esnaflara Ruhsatlarını Teslim Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ruhsat yenileme ve yeni ruhsat başvuru süreçlerini tamamlayan ilçedeki esnafları ziyaret ederek ruhsatlarını bizzat teslim etti. Başkan Balcıoğlu, hayırlı işler temennisinde bulunarak esnaflara destek mesajı verdi.



Silivri Meze Evi, Antep Sofrası ve Kekik Restoran gibi işletmelerin ruhsatlarını elden teslim eden Başkan Balcıoğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, “Tüm esnaflarımıza hayırlı, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Onların başarısı, ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi, esnaf ziyaretleri ve ruhsat teslimleri ile ilçedeki işletmelere destek olmaya devam ediyor.

