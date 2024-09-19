Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Gölet Kafe'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gölet Kafe'de vatandaşlarla buluştu. Başkan Balcıoğlu, vatandaşlarla samimi bir sohbet geçirerek, görüş ve önerilerini dinledi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gölet Kafe’de Silivrililerle bir araya geldi. Buluşmada, belediye hizmetleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, gelen önerileri değerlendireceklerini belirtti. Silivrililerle bir araya gelmeye, vatandaşların sorun ve önerilerini dinlemeye devam edeceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Sosyal belediyecilik diyoruz, vatandaşa hizmet diyoruz. Vatandaşlarla bir araya gelmeden, soruları yanıtlamadan, önerileri dinlemeden sosyal belediyecilik olmaz” dedi.