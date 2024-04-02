Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kimdir?

1980 yılında Silivri’de doğdu. Öğrenim hayatını “Yerel Yönetimler” bölümünden mezun olarak tamamladı. Gençlik yıllarında aktif bir spor hayatı sürdürerek, Silivrispor, Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor futbol takımlarında oynadı. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da spordan kopmayarak Silivrispor ve Alibeyspor'da yönetim kurulu üyeliği ve Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Doğup büyüdüğü Silivri’nin Sivil toplum kuruluşlarında da önemli görevler üstlenerek, Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği, Silivri Çevre Derneği Üyeliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şubesi gibi birçok STK’da görev aldı.

Aktif siyaset hayatına ise 2008 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak başladı.2009 Yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı. 2014 Seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Yılı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise Tarım ve Hayvancılık; Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonlarında görev aldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun koordinesinde çalışan “Sanayi ve İş Dünyası Platformu” çalışma grubunun üyesidir.

Bora Balcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.