Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na Çeltik Mahallesi'nden Teşekkür Ziyareti

Vildan Makinecioğlu ve Çeltik Mahallesi halkı yol onarım çalışmalarının ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Balcıoğlu, ziyaretleri için teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, birlikte daha çok çalışılacağını vurgulayarak "Çeltik Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yol onarım çalışmaları için bizlere teşekkür ziyaretine gelen Vildan Makinecioğlu ve değerli Çeltikli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Teşekkür ziyareti sırasında, Çeltik Mahallesi sakinleri, yapılan yol onarım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vildan Makinecioğlu, mahalle adına yaptığı konuşmada, yolların yenilenmesinin günlük yaşamlarına büyük bir rahatlık getirdiğini ve bu hizmet için Başkan Balcıoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti.

