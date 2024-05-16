Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Engelliler Haftası'nda Anlamlı Destek

Engelliler Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’mizde mutluluğu ve neşeyi paylaşmaya engel yok” dedi. Balcıoğlu, belediye olarak engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Bu anlamlı destek, Silivri'de engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve topluma daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Etkinlikte, özel çocuklar ve aileleri Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileterek, bu tür desteklerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirttiler. Başkan Balcıoğlu ise, Silivri Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ve herkesin eşit şartlarda yaşaması için çalışacaklarını ifade etti.