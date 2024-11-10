Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Küçük Berat İçin Destek Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele eden küçük Berat Özdemir için destek çağrısında bulundu. Belediyede ağırlanan Berat’ın gülümsemesi, Başkan Balcıoğlu ve belediye ekibini duygulandırırken, Balcıoğlu yaptığı açıklamada Berat’ın daha sağlıklı bir geleceğe kavuşabilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Başkan Bora Balcıoğlu, Berat’ın tedavi sürecine katkıda bulunmak isteyen tüm yardımseverleri bağış yapmaya davet etti. Valilik onaylı hesap bilgilerini paylaşarak, her katkının Berat’ın hayata tutunma mücadelesini güçlendireceğini ifade etti.

Bağış için hesap bilgileri:

Alıcı Adı: Ahmet Özdemir

TL IBAN: TR29 0001 0003 1960 1187 7250 05

USD IBAN: TR02 0001 0003 1960 1187 7250 06

EUR IBAN: TR72 0001 0003 1960 1187 7250 07

Berat Özdemir’in gülümsemesinin daim olması için destek çağrısında bulunan Başkan Balcıoğlu, tüm vatandaşlara katkıları için teşekkür etti.