Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan Silivrispor'a Tebrik Mesajı

Zorlu geçen karşılaşmada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“3. Lig Yükselme Play-Off karşılaşmaları kapsamında; sahamızda Tire 2021'i konuk eden Silivrispor'umuzu, uzatmaların ardından gelen 4-3'lük galibiyet için yürekten tebrik ediyorum. Bu zorlu mücadelede terinin son damlasına kadar savaşan Silivrispor'umuzla gurur duyuyoruz!” Silivrispor'un bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırdığını hatırlatan Balcıoğlu, takımın başarılarının devamını dileyerek, Silivri halkının desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.