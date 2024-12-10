Silivri Belediye başkanı Bora Balcıoğlu, yapımı devam eden huzurevi projesini inceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden huzurevi projesini yerinde inceledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Mahallesi’nde inşası devam eden huzurevi projesini yerinde inceledi. Başkan Balcıoğlu, 966 ada, 9 parselde bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen huzurevinin detaylarını paylaştı. Projenin 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ve bodrum, zemin ile üç kattan oluşacak şekilde tasarlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, 60 yatak kapasiteli donanımıyla yaşlılara güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, tesisin geniş yaşam alanları ve modern donanımıyla yaşlıların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığını vurgulayarak, "Selimpaşa Mahallemize kazandıracağımız huzurevi projesini ekip arkadaşlarımla birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Silivri’mizi her alanda daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak, onlara hak ettikleri huzuru ve mutluluğu sunmak bizim öncelikli görevlerimizden biri” dedi.