Silivri Belediye Kadın Meclis Üyeleri, Genç Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Silivri Belediyesi’nin Kadın Meclis Üyeleri, ilçenin dinamik ve yenilikçi yüzü olan esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, genç kadın girişimci Burçin Dilara Güvenç’in iş yerinde düzenlenen kahvaltıda buluşan meclis üyeleri, Silivri’nin ekonomisine ve sosyal yaşamına katkı sağlayan tüm esnaflara hayırlı işler dileyerek, dayanışma mesajı verdiler.

Toplantıda konuşan Kadın Meclis Üyeleri, “Silivri’nin gözbebeği olan esnaflarımız, ilçemizin can damarıdır. Güçlü yarınlara ancak güçlü kadınlarla ulaşabiliriz. Bu sebeple, genç kadın girişimcilerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek güzel günler, kadınlarımızın azmi ve kararlılığıyla şekillenecek,” diyerek genç girişimcilerin önemine dikkat çektiler.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Sibel Aydın Işıköndeş, Ebru Akgün Pekel, Ebru Onur, Hatice Gözen, Elif Yılmazer, Ender Unutan Ersözlü ve Nebahat İskender gibi isimler yer aldı. Kadın Meclis Üyeleri, Silivri’nin genç ve girişimci kadınlarına olan desteklerinin süreceğini belirterek, tüm esnaflara bereketli kazançlar temennisinde bulundular.