Silivri Belediye Meclisi 2025 yılının ilk toplantısı Pazartesi günü

Silivri Belediye Meclisi’nin 6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştireceği Ocak ayı toplantısı, 2025 yılına dair önemli konuları kapsayan geniş bir gündemle toplanıyor. Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara yönelik projelerin hayata geçirilmesi adına alınacak kararların detayları şu başlıklardan oluşuyor:

Öne Çıkan Gündem Maddeleri:

1. 2025 Çalışma Takvimi: Meclis çalışmalarının yıllık planının değerlendirilmesi.

2. Denetim Komisyonu Kurulması: 2024 yılı gelir ve giderlerinin denetlenmesi için komisyon oluşturulması.

3. Geçici ve Mevsimlik İşçi İstihdamı: 2025 yılında belediyede çalışacak işçi kategorilerinin onaylanması.

4. Sözleşmeli Personel İstihdamı: 2025 yılı için personel alım politikalarının belirlenmesi.

5. İmar Planı İtirazları: Sahil bölgesi ve Çamurlu Dere ile ilgili imar değişikliklerinin görüşülmesi.

6. Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Yeni bir müdürlük kurulması teklifi.

7. Belediye Yönetmelikleri: Aday memurların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik revizyonu.

8. Huzur Hakkı Ücreti: Belediye Meclis Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

9. Araç Tahsisi ve Hibeleri: Bazı araçların belediyeye hibe edilmesi ve tahsis süreçleri.

10. Ücret Tarifelerinin Revizesi: Kapalı yüzme havuzu, otoparklar ve video çekim ücretlerinin güncellenmesi.

11. Spor ve Eğitim Protokolleri: Amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve kütüphane işbirliği projelerinin karara bağlanması.

12. Borçlanma Yetkisi: Belediye Başkanına borçlanma yetkisinin verilmesi.

13. Park İsimlendirmesi: Yeni parkların isimlendirilmesi.