Silivri Belediye Meclisi Aralık Ayı Gündemi Açıklandı

Toplantıda hem belediye yönetmeliklerinde yapılacak revizyonlar hem de imar planı değişiklikleri gibi kritik başlıklar görüşülecek.

Yönetmelik Revizyonları Gündemde

Gündemin ilk dört maddesi, belediye birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmelikleriyle ilgili revizyonları içeriyor.

Bu kapsamda;

• Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü

• Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

• Bilgi İşlem Müdürlüğü

ile ilgili yönetmelik değişiklikleri meclis üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Muhtarlıklara Yardım Ve Kadro Değişikliği

Gündemin 5. maddesinde, ilçeye bağlı mahalle muhtarlarına yardım yapılması konusu ele alınacak.

6. maddede ise belediye kadrolarında derece değişikliği yapılması görüşülecek.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Taşınmaz Düzenlemeleri

Meclis gündeminin 7. ve 8. maddeleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde iki farklı parselde kalan alanlarla ilgili işlemleri kapsıyor.

• 5941 ada 3 parselin güneyindeki alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve satışının görüşülmesi,

• 5918 ada 2 parselin kuzeyindeki alanın ihdas edilerek belediye adına tescil edilmesi ve satışının değerlendirilmesi planlanıyor.

Birimler Arası Aktarma Ve Plan Revizyonu

9. maddede, belediye birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmasının “birinci düzeyler” arasında aktarımı görüşülecek.

10. ve son maddede ise Silivri’nin önemli imar başlıklarından biri gündeme geliyor:

• Selimpaşa–Ortaköy–Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, meclis gündeminde tartışılacak.

Silivri Belediye Meclisi, ilgili başlıkları 1 Aralık Pazartesi günü kamuoyuna açık olarak görüşecek.