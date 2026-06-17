Silivri Belediye Meclisi Başkan Vekili Seçimi İçin Toplanacak
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için 20 Haziran'da olağanüstü toplanacak.
Haberin Özeti
- • Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yürütülen soruşturma kapsamında 15 Haziran 2026'da tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
- • İstanbul Valiliği, Balcıoğlu hakkında "suç örgütü kurma", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama" suçlamalarıyla işlem yürütüldüğünü duyurdu.
- • Silivri Belediye Meclisi, 5393 sayılı kanun gereği, başkan vekili seçimi için 20 Haziran 2026 Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte, Silivri Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçimi süreci başladı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bora Balcıoğlu hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet alma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları nedeniyle işlem yürütüldüğü ve Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Haziran 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı bildirildi. Ardından İçişleri Bakanlığı’nın 16 Haziran 2026 tarihli oluru ile Balcıoğlu’nun geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Silivri Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekili’ni seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanmasının İstanbul Valiliği tarafından uygun görüldüğü açıklandı.
Başkan vekili seçiminin, Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla gerçekleştirileceği öğrenildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Silivri Belediyesi’nde başkan vekili göreve başlayacak.