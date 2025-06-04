Silivri Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. Oturumu Gerçekleşti

Silivri Belediye Meclisi’nin Haziran ayı 2. oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun vekili Meclis Başkanvekili Gökhan Yonat başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda, 2 Haziran’da yapılan ilk birleşimde ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddelerine ilişkin raporlar görüşülerek karara bağlandı.

AFİŞ VE PANKART DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Toplam 17 gündem maddesinin 16’sının oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda, kent estetiğini korumaya yönelik hazırlanan afiş ve pankart asımına dair düzenleme öne çıktı. Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu raporu doğrultusunda alınan kararla, tanıtım amaçlı afiş ve pankartların yalnızca belediye tarafından belirlenen alanlara asılmasına karar verildi.

TAŞINMAZLARIN TESCİLİ VE KİRALAMA TARİFELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, bazı taşınmazların Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgililerine satışı kabul edilirken, belediyeye ait sosyal tesislerde uygulanacak yer kiralama ücret tarifeleri yeniden belirlendi.

AZRA MEMİŞ ÖDÜLLENDİRİLECEK, KIZ YURDU İÇİN BAĞIŞ KABUL EDİLDİ

Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Azra Memiş’in ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Yeni Mahalle 1575 ada 1 parsel üzerine yapılması planlanan kız öğrenci yurdu için hayırsever Mehmet Sökmen’in şartlı bağışı meclis tarafından kabul edildi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ’NE 7 ARAÇ HİBE EDİLDİ

Çeşitli kişi ve firmalar tarafından Silivri Belediyesi’ne toplamda 7 araç hibe edildi. Söz konusu araç bağışları oybirliğiyle kabul edildi.

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ

Silivri Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nde yapılan güncelleme de meclis onayından geçti. Revize edilen yönetmelik, yeni ihtiyaç ve uygulamalar doğrultusunda düzenlendi.

