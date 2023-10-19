Silivri Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Yazılı olarak yapılan bildiride şu ifadeler kullanıldı;

İsrail'in 7 Ekim günü başlattığı füze saldırıları ve bilahare devreye soktuğu kara ve hava harekâtı neticesinde bugüne kadar, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu ve çoğunluğu sivil olan 2500’ü aşkın Filistinli ölmüş, 9000’den fazla masum sivil yaralanmıştır.

Son olarak Gazze’de Al Ahli Baptist ve Al Mamedani hastanelerine yapılan saldırı neticesinde 500 sivil katledilmiştir.

İsrail'in insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tümüyle aykırı, devlet terörü niteliğindeki bu saldırıları, bölgede yaşanan insanlık trajedisini daha da derinleştirmiştir. Her geçen saat, yıllardır abluka ve kısıtlamalar altında, son derece zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Gazze'deki masum Filistin halkına, daha çok ölüm ve sefalet getirmektedir. Söz konusu trajediye uluslararası kamuoyunun duyarsız kalması insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır.

Silivri Belediye Meclisi olarak;

1) İsrail'in meşru devlet anlayışıyla bağdaşmayan, uluslararası hukuku ve en temel insan haklarını ayaklar altına alan söz konusu saldırılarını, çocuk ve kadın demeden Filistin halkına yönelik gerçekleştirmekte olduğu katliamı şiddetle kınıyoruz.

2) İsrail'in, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarına ve Filistin halkına, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yürüttüğü askeri harekâtın ve katliamın derhal durdurulmasını,

3) Acil insani yardımlar başta olmak üzere Gazze dâhil, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ulaşımın serbestleştirilmesini teminen, tüm engellerin derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

4) Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967’den bu yana İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM’nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak görevlerini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

5) Uluslararası toplumu, İsrail'in saldırganlığına karşı duyarlılığını gösterecek güçlü tepkileri vermeye, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere NATO, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve ilgili tüm uluslararası örgütleri, bu saldırıların ve katliamın durdurulması için acil olarak harekete geçmeye davet ediyoruz.

Silivri Belediye Meclisi olarak Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaştığımızı, onların her zaman yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı ifade ediyoruz.