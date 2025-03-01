Silivri Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı 3 Mart'ta Gerçekleştirilecek

Silivri Belediye Meclisi, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.30’da Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılacak iş birliği protokolleri ve araç hibesi, yönetmelik değişiklikleri gibi önemli konular görüşülecek.

Silivri Belediye Meclisi, mart ayı toplantısının birinci birleşimi 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.30’da Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Gündemde, araç hibesi, belediye yönetmeliklerinde yapılacak düzenlemeler, İBB ile yapılacak iş birliği protokolleri ve araç hibesi gibi önemli konular yer alıyor.

"Kadın Destek Hattı" Protokolü Gündeme Gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi arasında, “Kadına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Yaygınlaştırılması” kapsamında Kadın Destek Hattı konulu iş birliği protokolü imzalanması gündeme gelecek. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na bu konuda yetki verilmesi mecliste oylamaya sunulacak. Bu protokol ile, Silivri’de kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması hedefleniyor.

Zabıta ve Strateji Geliştirme Yönetmelikleri Gündemde

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen yönetmelik düzenlemeleri kapsamında, Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yenilenmesi ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi meclis gündemine alınacak. Yapılacak değişikliklerle, ilgili müdürlüklerin daha etkin ve verimli çalışması amaçlanıyor.

Silivri Belediye Meclisi Mart Ayı Gündem Maddeleri:

1. İstanbul Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 GMF 164 plakalı, 2023 model, Fiat Egea marka otomobilin belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi arasında “Kadına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Yaygınlaştırılması” ile ilgili “Kadın Destek Hattı” konulu “İş Birliği Protokolü” yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

3. Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5837 ada 2 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

4. Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi, 3045 ada 3 parselin kuzeyinde ve 3045 ada 6 parselin doğusunda kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

5. Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 8332 ada 9 parselin kuzeydoğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

6. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmesi.

7. Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8. Mülkiyeti belediyemize ait Değirmenköy Mahallesi Mezarlıklar alanı olan 486 ada 11 parsel ve 448 ada 3 parsel sayılı taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılmasının görüşülmesi.

9. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışlarının görüşülmesi.

10. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5125 ada 1 parselin kuzeyinde ve güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.