Silivri Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

Silivri Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Tarımdan sağlığa, sokak ve park isimlendirmelerinden kültürel mirasın korunmasına kadar birçok önemli gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda ilk olarak, Silivri Belediyesi’nin tarımsal üretimi ve çiftçiyi desteklemek amacıyla tarımsal ürünlerin satın alınıp bedelsiz olarak dağıtılabilmesi için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na yetki verilmesi konusu ele alındı. Plan Bütçe ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun ortak raporu doğrultusunda madde oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci gündem maddesi kapsamında, ilçede henüz ismi bulunmayan yol ve sokakların isimlendirilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi. Aynı şekilde, yapımı tamamlanan ve isimsiz durumda olan bazı park alanlarına isim verilmesine yönelik karar da meclis tarafından onaylandı.

Toplantının sağlık alanındaki önemli gündemlerinden biri, Mimar Sinan Mahallesi’nde belediyeye ait bir park alanının 14x20 metrelik kısmının Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi oldu. Bu tahsis talebi, Hukuk Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi. Öte yandan, yine aynı mahallede İl Sağlık Müdürlüğü’ne daha önce tahsis edilmiş 500 metrekarelik bir alanın tahsis iptali de karara bağlandı.

İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu da oy birliğiyle kabul edilerek müdürlüğün çalışma esasları yeniden düzenlendi.

Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan ve belediyeye ait olmayan ancak belediye hizmetleri için değerlendirilebilecek bir alanın ihdas edilerek tescil edilmesi ve ilgilisine satışı konusu da Plan Bütçe ile Hukuk Komisyonlarının raporu doğrultusunda meclisten geçti.

Son olarak, 2024 yılı kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilirken, Silivri’nin simgelerinden biri olan tarihi belediye binasının Silivri Belediyesi Müzesi olarak değerlendirilmesi önerisi de Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu’nun raporu doğrultusunda kabul edildi.