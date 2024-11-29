Silivri Belediye meclisi Pazartesi toplanıyor

Silivri Belediye Meclisi, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10.30'da Aralık ayı toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda, ilçeyi yakından ilgilendiren birçok konu görüşülecek.

MECLİSİN ARALIK GÜNDEMİ

İşte toplantının gündem maddeleri:

1. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5111 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

2. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5111 ada 2 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

3. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5111 ada 3 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

4. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5111 ada 4 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

5. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5109 ada 1 parselin batısında ve doğusunda kalan alanların ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

6. Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5109 ada 2 parselin batısında ve doğusunda kalan alanların ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgili alanın satışının görüşülmesi.

7. İlçe sınırlarında bulunan isimsiz sokakların isimlendirilmesi ve mevcut sokak hatlarının uzatılması görüşülecek.

8. Pusula Dizayn ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'den 34 CKB 117 plakalı, 2019 model Dacia Lodgy marka aracın belediyeye hibe edilmesinin görüşülmesi.

9. Pusula Dizayn ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'den 34 PSL 65 plakalı, 2022 model Dacia Jogger marka aracın belediyeye hibe edilmesinin görüşülmesi.

10. Belediye kadrolarında unvan ve derece değişikliklerinin yapılmasının görüşülmesi.

11. Belediye birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyden ikinci düzey alt programa aktarılmasının görüşülmesi.

12. Silivri'nin yetiştirdiği milli sporculardan Alara Akbaş'ın ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

13. Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin revize edilmesinin görüşülmesi.

Silivri halkını yakından ilgilendiren bu maddeler, meclis üyelerinin oylamasına sunulacak ve alınacak kararlar ilçenin yönetim politikalarına yön verecek. Toplantı, Silivri Belediyesi'nde yapılacak.