Silivri Belediyesi 14 taşınmazını kiraya verecek

Silivri Belediyesi, 4 Aralık 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihale ile dükkan, büfe, kafeterya ve tarla niteliğindeki toplam 14 taşınmazı kiraya verecek. Başvurular 3 Aralık 2024 tarihine kadar kabul ediliyor.

Silivri Belediyesi'nin 4 Aralık 2024 Çarşamba günü gerçekleştireceği ihalede kiraya verilecek işyerleri arasında dükkanlar, kafeteryalar, büfe yerleri ve tarlalar bulunuyor. İhale kapsamında 14 farklı taşınmaz yer almakta.

KİRALANACAK İŞYERİ VE TAŞINMAZLAR

1. Akören Mahallesi

• Ada/Parsel: 3250/21

• Alan: 63,24 m²

• Faaliyet Konusu: Dükkan

• Muhammen Bedel: 2.200,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 2.376,00 ₺

• İhale Saati: 10:00

2. Bekirli Mahallesi

• Ada/Parsel: 122/12

• Alan: 15,80 m²

• Faaliyet Konusu: Dükkan

• Muhammen Bedel: 1.000,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 1.080,00 ₺

• İhale Saati: 10:10

3. Piri Mehmet Paşa Mahallesi

• Ada/Parsel: 5447/8

• Alan: 30,04 m²

• Faaliyet Konusu: Depo

• Muhammen Bedel: 5 000,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 5 400,00 ₺

• İhale Saati: 11:30

4. Selimpaşa Mahallesi

• Adres: 204. Cadde ile 2135 Sokak Kesişimi

• Alan: 15,00 m²

• Faaliyet Konusu: Büfe Yeri

• Muhammen Bedel: 12 000,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 12 960,00 ₺

• İhale Saati: 11:40

5. Selimpaşa Mahallesi

• Ada/Parsel: 6963/28

• Alan: 290,00 m²

• Faaliyet Konusu: Kafeterya

• Muhammen Bedel: 22.000,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 23.760,00 ₺

• İhale Saati: 11.50

6. Seymen Mahallesi

• Ada/Parsel: 158/4

• Alan: 35,54 m²

• Faaliyet Konusu: Dükkan

• Muhammen Bedel: 2.000,00 ₺ (aylık)

• Geçici Teminat: 2.160,00 ₺

• İhale Saati: 12:10

DİĞER TAŞINMAZLAR

Tarla niteliğindeki taşınmazlar arasında Fevzipaşa ve Çeltik mahallelerinde bulunan geniş alanlar yer almakta. Bu tarlaların yıllık kira bedelleri 5.000 ₺ ile 23.375 ₺ arasında değişiyor.

BAŞVURU VE KATILIM

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgelerle birlikte, başvurularını en geç 3 Aralık 2024 tarihine kadar Silivri Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Silivri Belediyesi'nin bu ihaleyle ilçede ekonomik faaliyetleri artırmayı ve çeşitli sektörlere uygun işyerlerini halkın kullanımına sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Daha fazla bilgi için Silivri Belediyesi ile iletişime geçilebilir.

HÜRHABER