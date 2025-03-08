Silivri Belediyesi 19 taşınmazını satışa çıkarıyor

Silivri Belediye Meclisi'nin 3 Mart 2025 tarihli toplantısında Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havale edilen belediyeye ait 19 taşınmazın satışıyla ilgili karar komisyonlarda değerlendirildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 18/e maddeleri kapsamında taşınmazların satışı, oy birliğiyle uygun görüldü.

SATIŞTAN ELDE EDİLECEK GELİR, BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK

Komisyon raporuna göre, satış işlemiyle elde edilecek gelirin, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılacağı ifade edildi. Satışa konu olan taşınmazlar, Silivri'nin Alipaşa, Büyükçavuşlu, Cumhuriyet, Çanta Sancaktepe, Çanta Balaban, Gümüşyaka, Kavaklı, Selimpaşa ve Yeni Mahalle bölgelerinde bulunuyor.

İMAR PLANLARINA GÖRE SATILACAK PARSELLER BELİRLENDİ

Plan Proje Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucunda, satışa sunulacak taşınmazların imar planlarındaki mevcut durumu da raporda detaylı olarak aktarıldı. Parsellerin büyük bir kısmının konut alanı olarak planlandığı, bazı bölgelerde ise ticaret ve hizmet tesis alanları bulunduğu belirtildi.

KOMİSYON: SATIŞ KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonları tarafından belediye mülkiyetindeki taşınmazların satışına ilişkin değerlendirme yapıldı ve karar oy birliği ile alındı.

Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı:"Silivri Belediyesi mülkiyetinde bulunan 19 adet taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 18/e maddeleri gereği satışından elde edilecek gelirin, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satışı, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür."

MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK

Komisyon raporu doğrultusundasatış kararı Silivri Belediye Meclisinde Cuma günü oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.Taşınmazların satışı resmen başlamış oldu.