Silivri Belediyesi 2024 Yılı Ekim Ayı III. Birleşiminde, 2024 YKS'de Derece Alan Öğrenciler Ödüllendirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı II. Birleşimi'nde, 2024 yılı YKS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Türkiye genelinde ilk 10’a giren öğrencilerin ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. III. Birleşimde gerçekleştirilen ödül töreninde başarılarıyla öne çıkan; Metehan Çakan, Serdar Çoruhlu, İlker Alp Güzdemir, Ertuğrul Erdem, Çağla Özdemir, Emine Ataseven ve Hayat Yıldırım, meclis üyeleri ve grup başkan vekillerinin ortak kararıyla ödüllerini aldılar.

Başkan Balcıoğlu ise öğrencilerin başarılarıyla mutlu olduğunu belirtti. Öğrencilerin yanı sıra, aileleri de tebrik eden Başkan Balcıoğlu, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.



