Silivri Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu Gerçekleşti

Silivri Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında, Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne (IAU) Silivri Belediyesi tarafından üye olunmasının görüşülmesiydi. Bu üyeliğin tarım alanındaki işbirliklerini güçlendireceğini ve Silivri'nin tarımsal potansiyelini uluslararası düzeyde daha görünür hale getireceğini belirtti. Oy birliği ile karara bağlandı.

Ayrıca Ege ve Marmara Belediyeler Birliğine Silivri Belediyesinin üye olunması görüşüldü. Bu konu üzerine 3 asil üye ve 2 yedek üyenin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde asil üyeliklere Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Şenol Fidan, Niyazi Yıldırım ve Elif Yılmazer; yedek üyeliklere ise Ebru Akgün Pekel ve Yalçın Ekici seçildi.



Başkan Balcıoğlu: 1250 İlkokul Öğrencisine Yönelik Kahvaltı Desteği Paketi Başlatıyoruz

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm öğrencilere ve velilere başarılar dileyen Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak 1. sınıfa başlayan yaklaşık 5.000 öğrenciye okul çantası desteği sağladıklarını ve Hatay’daki depremzede çocuklara da aynı yardımı ulaştıracaklarını ifade etti. Ayrıca, ihtiyaç sahibi 1250 ilkokul öğrencisine yönelik kahvaltı desteği paketini başlatacaklarını duyurdu.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin çevre temizliği çalışmalarını artırdıklarını, eksik olan konteynerlerin tedarik edildiğini ve yüksek hacimli yer üstü konteynerlerinin de yakında kullanıma sunulacağını belirtti. Ayrıca, konteyner takip sistemini hayata geçirdiklerini ve şehrin atık toplama rakamlarının her geçen gün arttığını dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, çevre temizliği konusunun sadece atık toplamakla sınırlı kalmaması gerektiğini, asıl başarının atıkların ilk noktada ayrıştırılarak azaltılmasıyla elde edileceğini ifade etti.

Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısında önemli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ele alınan konular şu şekilde:

1.⁠ ⁠Belediyemizde İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü oluşturulmasının görüşülmesi.

2.⁠ ⁠Belediyemiz İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin

görüşülmesi.

3.⁠ ⁠Belediyemiz kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

4.⁠ ⁠Silivri Belediyesi ile Sinop ili Gerze ilçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi

kurulmasının görüşülmesi.

5.⁠ ⁠Silivri Belediyesi ile Edirne ili Havsa ilçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi

kurulmasının görüşülmesi.

6.⁠ ⁠Silivri Belediyesi ile Yalova Çiftlikköy ilçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi

kurulmasının görüşülmesi.

7.⁠ ⁠Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, 128 ada 40 parsel ile 129 ada 5

parsellerin arasında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve

ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

8.⁠ ⁠Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 7293 ada 2 parselin batısında kalan alanın ihdas

edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının

görüşülmesi.

9.⁠ ⁠Silivri İlçesi,Yeni Mahalle 1596 ada, 2-3-4 ve 5 parseller güneyi 1/1000 Ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

10.⁠ ⁠Silivri İlçesi, eski Alibey Mahallesi, 59 ada, 121 ve 122 parsel, yeni Gazitepe Mahallesi

(eski Yeni Mahalle), 6267 ada, 14 ve 15 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

teklifinin görüşülmesi.

11.⁠ ⁠Troya Mühendistlik Müşavirlik Yapı Ltd. Şti tarafından 34 KVS 133 plakalı 2024 model,

H100 marka kamyonetin belediyemize hibesinin görüşülmesi.

12.⁠ ⁠Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunması ve yetki

verilmesinin görüşülmesi.

13.⁠ ⁠Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Ligdeki Spor Kulüplerine ve Diğer Branşlara

nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

14.⁠ ⁠Belediyemiz İştirakler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren otoparklarımızdaki ücret

tarifelerinin revize edilmesinin görüşülmesi.

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15.⁠ ⁠Silivri Belediyesinin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda

San. ve Tic. A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belediyemizi vekaleten Ali

ŞAHİN'in temsil etmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi.

16.⁠ ⁠Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile

yetkili kılınmasının görüşülmesi.

17.⁠ ⁠Silivri'nin yetiştirdiği ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden milli sporculardan olan

İrem KURT’un ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

18.⁠ ⁠İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim okulunda eğitim alan MEB tarafından

2024 yılı LGS sonuçlarına göre ilçemizde LGS birincisi olan Emir Efe DİLLİ’nin

ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

19.⁠ ⁠Ege ve Marmara Belediyeler Birliğine belediyemizce üye olunması ile 3 Asil Üye ve 2

Yedek Üye seçiminin görüşülmesi.

20.⁠ ⁠Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine belediyemizce üye olunmasının görüşülmesi.