Silivri Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi İkinci Oturumu Gerçekleşti

Silivri Belediyesi 2024 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi İkinci Oturumu gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında Başkan Balcıoğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı'nın elde ettiği büyük başarıya vurgu yaptı. İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyon olan takımı tebrik eden Başkan Balcıoğlu, “Kadınlarımız hayatın her alanında olduğu gibi sporda da örnek olmaya devam ediyor” dedi.

Toplantıda özellikle Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Lig Spor Kulüplerine ve Diğer Branşlara nakdi yardım yapılması gündeme getirildi. Başkan Balcıoğlu, bölge takımlarının gençleri spora yönlendirme konusunda kritik bir rol oynadığını belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan koruma amacının bu yardımların temel motivasyonu olduğunu ifade etti. “Çocuklarımızı sporla doğru yola yönlendirmek amatör kulüplerin sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, meclis toplantısında Hatay ziyaretini değerlendirirken duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Hatay’daki dayanışma ve yardımların değerine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, "Geçmiş dönem Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a da teşekkür ederim. Silivri Belediyesi olarak oradaki çocuklara gereken desteği vermişiz, bunu hissettim ve bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Silivri Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısında Birinci Birleşimi İkinci Oturumunda önemli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ele alınan konular ise şu şekilde:

1. Belediyemiz İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2. Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, 128 ada 40 parsel ile 129 ada 5 parsellerin arasında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3. Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 7293 ada 2 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4. Silivri İlçesi,Yeni Mahalle 1596 ada, 2-3-4 ve 5 parseller güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5. Silivri İlçesi, eski Alibey Mahallesi, 59 ada, 121 ve 122 parsel, yeni Gazitepe Mahallesi (eski Yeni Mahalle), 6267 ada, 14 ve 15 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6. Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Ltd. Şti tarafından 34 KVS 133 plakalı 2024 model, H100 marka kamyonetin belediyemize hibesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 7. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8. Silivri’de faaliyet gösteren 1. Amatör Ligdeki Spor Kulüplerine ve Diğer Branşlara nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9. Belediyemiz İştirakler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren otoparklarımızdaki ücret tarifelerinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10. Silivri'nin yetiştirdiği ve ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden milli sporculardan olan İrem KURT’un ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim okulunda eğitim alan MEB tarafından 2024 yılı LGS sonuçlarına göre ilçemizde LGS birincisi olan Emir Efe DİLLİ’nin ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi