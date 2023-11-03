Silivri Belediyesi 40. Tüyap kitap fuarında yoğun ilgi görüyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın önderliğinde vatandaşları çeşitli kültürel etkinliklerle buluşturan Silivri Belediyesi çalışmalarına tam hız devam ediyor. Silivri Belediyesi, bu yıl 40.’sı düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar kapsamında yüzlerce yazar İstanbul ve çevre illerden okuyucularla buluşuyor. Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açılan 10. salon 1026/B numaralı stantta; başta kültür yayınları olmak üzere Geçmişten Günümüze Silivri, Her Yönüyle Silivri Kalesi, Mete Silivri’de Boyama Kitabı, Veteriner Hekimler Ne Yapar Boyama Kitabı, Çiftçiye Destek Projeleri Kitabı ve Gençler İçin Nutuk gibi kitaplar ile Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve hizmetleri içeren broşürler yer alıyor. Fuar alanında görevli Silivri Belediyesi personelleri, belediyenin hizmetleri ve projeleriyle ilgili kitapseverlere detaylı bilgiler veriyor. Silivri Belediyesinin standı; Silivri’de görev yapan basın mensupları, Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi, Özel Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici tarafından ziyaret edilirken, kitapseverlerden de yoğun ilgi görüyor. Beylikdüzü TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 28 Ekim’de başlayan fuar, 5 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.