Silivri Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, deprem tatbikatı gerçekleştirdi. 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden Silivri’nin afet müdahale kapasitesi test edildi.

Silivri Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, benzer acıların tekrar yaşanmaması adına afetlere karşı hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe kamu kurumlarının idari amirleri ve afet müdahale ekipleri katılım sağladı. Tatbikat kapsamında, Adalar merkezli 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden Silivri’nin afet müdahale kapasitesi test edildi.

Afet yönetimi ve enkazda arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikatın ilk aşamasında, Silivri Belediye Afet Koordinasyon Merkezi’nde afet yönetimi senaryosu uygulandı ve kriz yönetimi süreçleri test edildi. Afet anında kurumların koordinasyon içinde hareket edebilmesi ve kriz yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel iletişim kesintilerine karşı ilçeye kazandırılan bağımsız haberleşme altyapısının işleyişi de değerlendirildi.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise, arama kurtarma ekipleri, Silivri Belediyesi SAK (Silivri Arama Kurtarma) ekipleri tarafından hazırlanan enkaz alanında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma, tahliye ve ilk müdahale süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

"Silivri’yi afetlere karşı daha dirençli hale getiriyoruz"

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yapılan bu tatbikatın, yaşanan acıları unutmamak ve benzer felaketlere karşı daha dirençli bir kent oluşturmak adına büyük bir adım olduğunu belirtti. Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatın, muhtemel bir afet durumunda ekiplerin koordinasyonunu ve müdahale kapasitesini test etme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, uygulamalı tatbikatın da ekiplerin sahada göstereceği refleksleri güçlendirdiğini söyledi. Silivri’nin afetlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturması için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Balcıoğlu, belediyenin bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.