Silivri Belediyesi Adına Düzenlenen At Yarışını Maximus Power Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Silivri Belediyesi adına bir at yarışı düzenlendi. Yarışa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Yarışı, Yasemin Açık’ın sahibi olduğu ve jokeyliğini Müslüm Çelik’in yaptığı "Maximus Power" isimli safkan kazandı .

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘At yarışı modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır’ sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Bu söz, spora ve özellikle atçılığa verilen önemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu yarışta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yüreğimizde hissederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bağımsızlık ve özgürlük ruhunu bir kez daha yaşadık. Tüm yarışçılarımıza gösterdikleri üstün performans ve centilmence mücadeleleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarıştan sonra, koşuyu kazanan "Maximus Power" isimli atın ödülü, at sahibi Yasemin Açık adına vekalet eden Ömer Faruk Tan’a takdim edildi.