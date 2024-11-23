Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Eğitimlerine Devam Ediyor
Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, toplumda afet bilinci ve farkındalık oluşturma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim programlarıyla bireylerin, ailelerin ve kurumların afetlere hazırlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.
Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi eğitmenleri, toplumda afet bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri eğitimleri sürdürüyor.
Afet bilinci kazandırma çalışmaları kapsamında, Piri Mehmet Paşa İlköğretim Okulu, Sayalar İlköğretim Okulu, Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fatih İlkokulu ve Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu’nda eğitimler düzenlendi.
Eğitimlerde katılımcılara afetlere hazırlık, güvenli tahliye yöntemleri, temel ilk yardım bilgisi ve afet durumunda alınması gereken önlemler gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı.