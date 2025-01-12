Silivri Belediyesi Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Silivri genelindeki ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak devam eden budama çalışmalarında, ağaçların sağlıklı şekilde büyümesi ve korunması amaçlanıyor. Ağaçların sağlığının korunmasının yanı sıra, vatandaşların güvenliğini sağlamak için de yapılan bakımlarda Silivri’nin doğasının bozulmaması adına tüm önlemler alınıyor. Ayrıca uzman ekipler tarafından yapılan budama işlemleriyle Silivri’nin estetik görünümü bozulmadan; sağlıklı ağaçlarla, estetik ve güvenli yaşam alanı oluşturuluyor.