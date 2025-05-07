Silivri Belediyesi, Alipaşa Köy Çeşmesi'nin altyapısını yeniledi
Silivri Belediyesi, Alipaşa Mahallesi'nde çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullandığı köy çeşmesinde yaşanan su hattı arızasını gidererek yaklaşık 100 metrelik yeni boru hattı döşedi.
Silivri Belediyesi, Alipaşa Mahallesi’nde çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullandığı köy çeşmesinde yaşanan su hattı arızasını gidererek yaklaşık 100 metrelik yeni boru hattı döşedi.
Silivri Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Alipaşa Mahallesi’nde boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy çeşmesi, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yenilendi ve yeniden faaliyete geçirildi. Alipaşa Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ortak kullanımında olan köy çeşmesi, su hattında oluşan arıza nedeniyle bir süre hizmet dışı kaldı. Mahalle sakinlerinin talepleri üzerine harekete geçen Silivri Belediyesi ekipleri, yaklaşık 100 metrelik yeni boru hattı döşeyerek çeşmenin altyapısını baştan sona yeniledi. Yapılan çalışmaların ardından köy çeşmesi tekrar aktif hale getirilerek bölge vatandaşların kullanımına sunuldu.