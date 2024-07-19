Silivri Belediyesi Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belirlendi
Silivri belediye başkan yardımcılarının görev dağılımları belirlendi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcılarının tamamını belirledi. Ataması yapılan başkan yardımcıları göreve başladı.
Yeni yapılan atamalara göre Silivri Belediyesi yönetim kadrosu ve görev dağılım tablosu şu şekilde:
Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu: Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Emine Tarin: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu: Fen İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık (Çevre) Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Meral Kutlu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz: Zabıta Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
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