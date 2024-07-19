Silivri Belediyesi Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belirlendi

Silivri belediye başkan yardımcılarının görev dağılımları belirlendi.

Silivri Belediyesi Başkan Yardımcılarının Görev Dağılımları Belirlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcılarının tamamını belirledi. Ataması yapılan başkan yardımcıları göreve başladı.

Yeni yapılan atamalara göre Silivri Belediyesi yönetim kadrosu ve görev dağılım tablosu şu şekilde:

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Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu: Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Emine Tarin: Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu: Fen İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık (Çevre) Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Meral Kutlu: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz: Zabıta Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
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