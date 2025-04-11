Silivri Belediyesi Belediye Meclisi 3. oturumu gerçekleşti

Silivri Belediyesi Belediye Meclisi Nisan ayı 3’üncü oturumu gerçekleşti. Meclis toplantısında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bir yıllık faaliyet raporunu sundu.

Silivri Belediye Meclisi Nisan ayı 3’üncü oturumu gerçekleşti. Başkan Vekili Gökhan Yonat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Balcıoğlu bir yıllık faaliyet raporu sundu. Göreve geldikleri ilk günden bu yana hayata geçirilen projeler ve icraatlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kürsüde yalnızca bir rapor paylaşmıyor; halkımızla aramızdaki güvenin, şeffaflığın ve sorumluluk duygusunun da bir ifadesini sunuyoruz. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Bu sadece bir yıllık faaliyetlerin özetlendiği teknik bir belge değil. Bu, bir anlayışın, bir vicdanın ve bir sorumluluk bilincinin yansımasıdır."

Oy versin veya vermesin tüm Silivrililerin başkanı olduğunu ve rozetini çıkararak hizmet etmeye başladığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, Belediye Başkanlığı görevini parti ile değil vicdan ile yaptığını söyledi. Ayrıştırmaktansa birleştirmeyi esas aldıklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Bu belge, partizanlıktan uzak, hakkaniyetli, vicdanlı ve hesap verebilir bir yönetimin mümkün olduğunu gösteren bir tanıklıktır" dedi.

Yaşam maliyetlerine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Ben sokağa, çarşıya, pazara çıktığımda vatandaşlarımızla birebir konuşuyorum. Vatandaş isyanda, milletin cebinde para yok. Yarın emlak vergileri geliyor, kimden alacağım milletin emlak vergisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Emlak vergisi gelmediğinde, belediyeye kaynak gelmiyor. O kaynak gelmeyince biz hizmeti nasıl sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Tüm engellemelere rağmen hizmet etmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "İller Bankasından gelen her 100 liranın 40’ı kesiliyor. Kalan 60 lirayla temel giderlerimizi, mesai arkadaşlarımızın, altyapı hizmetlerini, sosyal destekleri ve daha onlarca belediye görevini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Siyaset yapmak niyetinde değilim"

Gerçekleri dile getirirken, açıklama yaparken üzüldüklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, ülkedeki ekonomik sorunların belediyeyi de etkilediğini ve hizmet üretme kabiliyetini doğrudan etkilediğini ifade etti. Siyasetten uzak, yalnızca hizmet etmek derdinde olduklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Biz bir çocuğun okul yolu çamur olmasın, bir evladımız daha okula aç gitmesin diye mücadele ediyoruz. Bir yaşlının evi sıcak olsun, bir engelli kardeşimizin kaldırımı güvenli olsun diye çalışıyoruz. Ama bu ekonomik şartlar, bu iyi niyetli çabalarımızı her geçen gün daha da zorlaştırıyor" diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk aylarda yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin faaliyetleri kısıtladığını bir defa daha hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Peki biz ne dedik? ‘Eğer halka hizmet edemeyeceksek, neden bu görevi üstlendik?’ Çünkü biz bu göreve sadece asfalt dökmek, yol süpürmek için değil, taş üstüne taş koymak, umut üstüne umut inşa etmek için geldik. Bu nedenle biz, bu anlayışı reddettik. Çünkü biz inandık ki; yerel yönetim, halkın en yakınındadır. Eğer o el bağlanırsa, halkın nefesi kesilir. Ve açık yüreklilikle söylüyorum: Ama biz yılmadık" ifadelerine yer verdi.