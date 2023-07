Silivri belediyesi belediyecilik hikâyesi yazıyor

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı temmuz ayı toplantısı 2.birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Şehir Geçiş Viyadüğü Projesi çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmış olacağını açıkladı. İlçeye kazandırılacak olan belediye ek hizmet binalarındaki çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin tarımsal faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde 6 Şubat’ta meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara yönelik verilen destekler de vardı.

“VİYADÜĞÜMÜZÜN YAPIMINI YIL SONUNDA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”

Silivri Şehir Geçiş Viyadüğü Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “D-100 Karayolu, halk arasında ise E-5 Karayolu diye bilinen otoyol, şehrimizi Berlin Duvarı gibi ikiye bölüyordu. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçişler neredeyse imkânsızdı. İki yakayı birleştirecek projeden bahsettiğimizde bu projenin hayal olduğunu, bu projeyi başaramayacağımızı ifade edenler oldu. Karayolları Genel Müdürümüz, Karayolları 1. Bölge Müdürümüz, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve şu anki Ulaştırma Bakanımız bu projeye çok ciddi katkılar sundular. 2022 yatırım programında olmamasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve olurlarıyla bu proje yatırım programına alındı. Başlanamaz, projesi dahi çizilemez denen bu proje yükselmeye başladı. Tabi ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum; hani zahmetsiz rahmet olmaz derler ya, bu iş yapılırken çekilecek sıkıntıları muhalefet malzemesi olarak kullanıp buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayollarına veya Silivri Belediyesine eleştirilerde bulunuyorlar. Bakın yapıcı eleştirilere varız ama sırf muhalefet etmek için, sırf laf üretmek için söylenenlere de kulak asacak değiliz. Bir çözümü varsa bu eleştirileri can kulağıyla dinlemesini biliriz. Şimdi herkes ‘Bu proje ne zaman biter? Ne zaman hayata geçer?’ diye soruyor. Ben Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz son bilgi alışverişinden edindiklerimi bu mecliste söylemek ve bütün vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar 320 metre uzunluğunda, 11 açıklıktan yani 11 ayaktan oluşan Silivri Geçiş Viyadüğünde çalışmalar son hızla devam etmektedir. Çalışmalara öncelikle D-100 Devlet Yolunun yan yollarını aktarıp, çevresi kapatılan alanın yaya ve araç trafiğinden arındırılmasıyla başladık. Sonrasında asfalt katmanları kazıldı. Korkuluk ve aydınlatmalar sökülüp eski yaya ve araç alt geçidi de yıkıldı. A1 A2 olarak ve iki kenar ayağın bir tanesini P1 diye adlandırıyoruz. P1’den 10’a kadar yani 10. ayağa kadar orta ayaktan oluşan viyadüğün şu an 6, 7 ve 8. akslarının temel kazı işlemleri tamamlanmış olup 2. aksın da kazı çalışmaları devam etmektedir. Temel kazılarına ilaveten viyadük altındaki alanda güzergâh kazısı yapılmakta ve alan altında oluşacak dev peyzaj çalışması, nihai peyzaj moduna getirilmiştir. Bakın her ayakta 40 adet, her birinin ortalaması 25 metre uzunluğunda fora kazık bulunan projemizde, 6 akslı temel kazıklar tamamlanmış, 7. aksında da çalışmalar hızla devam etmektedir. Bayram sonrasında betonarme çalışmaları başlayacak olan viyadüğümüzde bu ayın sonuna kadar ayakların bir kısmının yükseldiğini hep beraber göreceğiz. 11 aksta toplam 220 adet ön germelik kirişlerin üretimi başlamış olup, iş programına göre tamamlanan akslarla kademeli olarak yerleştirilecektir. Deprem bölgesi olmamız hasebiyle 6 Şubat’ta yaşanan depremi de öngörerek Boğluca Deresi tarafındaki 4, 3, 2, 1, A1 aksları ve A1 aksı kenar ayakları ek olarak derin zemin karıştırma sistemiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Yani Deprem Yönetmeliği gereği şu anki çalışmanın başladığı yerden Boğluca Deresine kadar olan 6 ayakta ekstra derin karıştırma sistemiyle zemin iyileştirmeleri yapılacaktır. Silivri Şehir Geçiş Viyadüğü Proje çalışmalarından saha çalışmalarına kadar her aşama titizlikle yürütülmekte ve yıl sonuna kadar da viyadüğümüzün tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca otogar köprüsünün üzerinde bu viyadüğün 3’te 1’i uzunluğunda, 100 metrenin üzerinde bir viyadüğün inşaatına başlanacaktır. Bunun projeleri bitirilmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Bu çok merak edilen bir konuydu. İnşallah bir aksilik, kaza, bela olmazsa yıl sonunda viyadüğümüzü tamamlamış olacağız.” dedi.



“KİM NE DERSE DESİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye ek hizmet binalarının yapımının hızla devam ettiğini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Biz göreve geldiğimizde belediyenin birçok müdürlüğü çadırda, konteynerde ve prefabrik binalardaydı. Kimsenin aklına bu belediye binası gibi bir ek hizmet binası yapmak gelmemiş, gelse de kaynak ayırmamış. Buradan bana oy gelmez, başka alanlara yöneleyim deyip kamu hizmetinin yapıldığı alanlara yatırım yapılmamış ve projesi dahi çizilmemiş. Alipaşa’da, şu an belediyemizin hizmet verdiği bina büyüklüğünde bir ek hizmet binası inşa ediyoruz. Silivri’de artık konteynerde, prefabrik binada ne müdürlük ne de şeflik kalacak. Ek hizmet binamızın yarı incesi bitti. Şu an içerisinde ince işçilikler yapılıyor. 4 ay gibi kısa bir sürede içinde duşu, soyunma odaları, yemekhanesi, sosyal alanları, kafeteryaları ve toplantı salonları olan bir ek hizmet binasına kavuşacağız. Yine hemen toplantı salonumuzun arkasındaki 14.000 metrekare alanda, şu an belediyemizin hizmet verdiği binanın neredeyse 2 katı büyüklüğünde olan bir ek hizmet binası inşa ediyoruz. İçerisinde 300 araçlık kapalı otopark, ek hizmet binası ve üst katında da sosyal tesislerimiz bulunacak. Daha karar vermedik ama kütüphane ve etüt merkezleri yapmayı da düşünüyoruz. Kabası bitti ve şu an çatısının çelikleri yapılıyor. Bu yılın sonunda dev bir ek hizmet binasını Silivri’mizin, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın hizmetlerine sunacağız. Bu iki bina da belediye kasasından para harcanmadan bağışlarla, iş insanlarından alınan yardımlarla yapıldı. Bu birilerinin zoruna gidebilir, birilerini rahatsız edebilir ama biz bu yoğurdu böyle yemeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“2023 YILINDA ÇİFTÇİLERİMİZE DİREKT OLARAK 30 MİLYON TL DESTEK VERECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin tarımsal hizmetlerinden bahseden Başkan Yılmaz, “Şu an itibarıyla Silivri Belediyesi eliyle 4.000 dönüm arazide çiftçilik faaliyeti yürütüyoruz. 1.750 dönümde yerli, milli, sertifikalı arpa ekimi gerçekleştirdik ve şu an hasadımız devam ediyor. 1.350 dönüm arpamızı biçtik. Çok şükür nazar değmesin 800 ton arpayı tohum firmasına teslim ettik. Dönümde ortalama 600 kg arpa biçtiğimiz ortaya çıkıyor. Toprak yapısı yeterli olmayan yani verim alamadığımız yerlere de geride kalan arazilere de zeytinlik gibi alternatif ürünleri kazandırmaya başladık. Biz sadece tohumluk arpa ve ayçiçek tohumu desteğimizle Silivri’deki çiftçilere 20 milyon TL’nin üzerinde bir desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer tarımsal çalışmalarımız da eklendiğinde 2023 yılında Silivri Belediyesinin Silivri çiftçisine direkt, ayni olarak desteğinin 30 milyon TL’yi bulacağını tahmin ediyoruz. En önemlisi biz bu destekleri Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın vergilerinden satın alıp yapmıyoruz. Tamamen üreterek, alın teri dökerek, gözümüzün nurunu toprağa dökerek bu ürünleri elde ediyoruz, üreterek destek veriyoruz.” diye konuştu.

“BİZ SİLİVRİ BELEDİYESİNİ YALNIZCA SİLİVRİ’YE HAPSETMEDİK”

6 Şubat’ta meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara yönelik Silivri Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin göreve geldiğimiz günden itibaren başka bir misyonu ve başka bir vizyonu ortaya çıktı. Biz Silivri Belediyesini yalnızca Silivri’ye hapsetmedik. Türkiye’nin neresinde bir acı, bir afet yaşanıyorsa oraya ilk yetişenler, ilk koşanlar Silivri Belediyesinin ekipleri oldu. Çünkü ‘Anımız Bir, Acımız Bir’ dedik ve kabımıza sığmayarak Silivri Belediyesinin afetle ilgili çalışmalarını güçlendirerek deprem bölgesinde çalışmalara imza attık. Deprem bölgesine en son Antakya’da 81 ilimize ithafen 81 vilayetimizi simgeleyen konteyner kent kazandırdık. Kumlu’da daha önce kurduğumuz çadırlarımızı artık kaldırdık ve orada 110 tane briket evin teslimatını İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yaptık. Briket evlerin iç tefrişatlarını da yaptığımız görüşmeler sonucunda buzdolabından klimasına ve perdesine kadar Nata Holding üstlendi. Bu iş birliği için ben Nata Holding’in bütün ekibine teşekkür etmek istiyorum. Yine Defne’deki 120 çadırlık köyümüzü de kademeli olarak kaldırıyoruz. AFAD ile iş birliği yaparak orayı konteyner kente çevirip kalıcı barınma ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyoruz.” dedi.