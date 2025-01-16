Silivri Belediyesi Beyaz Baston Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Silivri Belediyesi Beyaz Baston Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi
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Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, katılımcılar görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme şansı buldu. Hissedilebilir yüzeyler üzerinde hareket eden katılımcılara, bu yüzeylerdeki noktaların ve çizgilerin görme engelli bireyler için rehberlik ettiği detaylı bir şekilde açıklandı.

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