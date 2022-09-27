Silivri Belediyesi Bozkırın Tezenesini Andı

Bozkırın Tezenesi, Anadolu Efsanesi ve Abdal Müzisyen lakaplarıyla da bilinen Büyük Halk Ozanı Neşet Ertaş vefatının 10. yıl dönümünde Silivri’de anıldı. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Neşet Ertaş Anma Programı” Silivrililere duygu dolu anlar yaşattı. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen ve iki bölümden oluşan etkinliğin ilk bölümünde Selim Özpolat şefliğindeki Silivri Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendirdi. İlk bölümün ardından Neşet Ertaş’ın verdiği röportajlar ve konserlerinde yaptığı konuşmalardan derlenen bir video gösterimi yapıldı. İkinci bölümde ise misafir sanatçılar; Mediha Erdoğan, Adem Yiğit Doğan, Recep Gün ve Mehmet Can Toredi, Ozan Akaranaz şefliğinde Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerini seslendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eren Ermiş, programa katılan sanatseverlere Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamını iletti. Katılımın oldukça yoğun olduğu programın sonunda Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eren Ermiş, şefler Ozan Akaranaz ve Selim Özpolat’a plaket takdiminde bulunurken, misafir sanatçılara ise çiçek hediye etti.