Silivri Belediyesi Bremen Mızıkacıları isimli tiyatro oyunu düzenliyor

Silivri Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 17 Mart Salı günü, "Bremen Mızıkacıları" isimli çocuk tiyatrosu yapılacak. Önder Yılmaz Sahnesi’nde saat 13.00 ve 15.00’de gerçekleşecek etkinliğin fiyatı 75 lira olarak belirlendi. Detaylı bilgi için, Kültür Merkezi’ne ulaşılabilecek.