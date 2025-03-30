Silivri Belediyesi bu bayram da çocukların yüzünü güldürdü

Silivri Belediyesi, çocuklar gülsün, aileler zorda kalmasın diye ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda bu Ramazan Bayramı’nda da çocukları sevindirildi, çocukların yüzü gülsün diye, muhtarlıklara bayramlık kıyafetler ulaştırıldı.

Silivri Belediyesi bu bayramda da çocukları unutmadı. Ramazan ayında edilen yardımlar ve sağlanan desteklerden sonra bayramda da ihtiyaç sahibi 6 bin çocuk için 12 bin parça bayramlık kıyafet özenle hazırlandı. Hazırlanan bayramlık kıyafetler çocuklara ulaştırılması için muhtarlıklara teslim edildi.